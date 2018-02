KHEMISTI (TISSEMSILT) : Des logements sans eau potable depuis plus d’une année

Au niveau de ces blocs, leurs revendications qui n’arrivent toujours pas à trouver une oreille attentive à leurs problèmes quotidiens malgré que le wali avait lors d’une visite de travail à cette cité ordonné les parties concernées d’assurer ces commodités dans un délai ne dépassant pas une semaine, l’attente disent-ils s’est éternisée pour ces gens fatigués et épuisés par la course derrière les colporteurs d’eau ou vers les quartiers voisins pour s’approvisionner tout en rappelant l’importance de cette source vitale dans la vie quotidienne de ces habitants, quant à l’éclairage public, il faut dire qu’en milieu d’une obscurité régnante, la sécurité devient un vain mot avec la multiplication de jeunes voyous, ces bénéficiaires affirment encore une fois que plus d’une année s’est écoulée depuis avoir habiter ces logements, mais les blocs sont toujours dépourvus de cette source vitale, les citoyens concernés par cette situation nous ont informé qu’aucune partie n’a pu leur donner la vraie réponse quant à ce branchement au réseau de l’eau potable qui tarde à se réaliser et à ce niveau ou rien n’est encore claire pour eux, les citoyens préfèrent véhiculer leurs voix par l’intermédiaire de la presse en s’adressant au premier responsable de la wilaya souhaitant plus que jamais que les responsables concernés procèdent à une opération de branchement de leurs cités en eau potable et par l’éclairage public, l’appel est encore une fois lancé à l’intention de ces responsables afin de trouver les solutions qui s’imposent dans pareilles situations.