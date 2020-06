KHEIR-EDDINE (MOSTAGANEM) : L’incivisme dénoncé à la cité ‘’Accent’’

Même si Kheir- Eddine, une commune distante du chef-lieu de la wilaya de Mostaganem de 8 kilomètres environ, est classée parmi les régions les plus propres, n’empêche qu’il existe un point noir dans un quartier dans l’ombre. Il s’agit du site communément appelé ‘’ cité Accent’’, situé au niveau du douar Ouled Larbi, où des ordures et déchets jonchent une partie le long du chemin reliant Kheir-Eddine au douar en question. Une visite dans ce site, où on trouve des plants de vignes et autres arbres ‘’oliviers’’, permet de constater un spectacle assez affligeant qui s'offre aux nombreux citoyens qui choisissent d’emprunter le chemin en question. Une photo montre l’état pitoyable de cette nature souillée par tant d’incivisme, que certains citoyens entretiennent malheureusement au quotidien. Ce qui attire l’attention le plus, c’est un couvercle dénudé, laissant apparaitre une vanne, abritant une grande conduite d’eau potable, couvert d’ordures et autres déchets, on y découvre même des couches de bébé... Tout ces tas d’ordures éparpillés constituent au final une décharge. Il est à se demander quelles pourraient être les conséquences sur la santé humaine pendant la saison d’été qui a commencé, quand serpents, rongeurs, insectes et autres animaux nuisibles envahiront l’endroit.