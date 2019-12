KHEIR-EDDINE (MOSTAGANEM) : L’antenne CNAS piétine les horaires

Hier matin, des citoyens de la localité de Kheir-Eddine faisaient la « chaine » devant la porte de l’antenne CNAS, tout en ruminant leur amertume et leur déception car, il était 9 heures vingt minutes passées. Comme toutes les matinées de cet hiver qui s’est annoncé rigoureux, il n’est pas facile d’attendre devant la porte d’une institution et de perdre un temps précieux qui aurait pu être mis à profit dans une utilité, autre. La loi sur les relations de travail notamment les horaires de travail définis par le département ministériel compétent sont, on ne peut plus clairs. Même avec une marge de tolérance, cette situation est inacceptable et interpelle la direction de la CNAS à prendre les mesures qu’elle jugera utile pour que le respect des horaires de travail réglementaires soit mis en application, avec rigueur.