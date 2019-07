KHEIR-EDDINE : ‘’L’APC n’a pas la culture de désherber’’

Cela n'a échappé à personne, les quartiers du chef-lieu de la commune de Kheir-Eddine sont désormais envahis par les mauvaises herbes un peu partout ! Sur les trottoirs, aux carrefours, le long des rues... des herbes basses, des herbes hautes, qui, chacun se l'accorde, donnent une image de ville négligée et mal entretenue. En effet, à Kheir-Eddine, la nature semble avoir repris ses droits. Et pour cause : les services de l’APC, notamment le maire Miloud n’ont pas cette culture de désherber. ‘’C’est la négligence des responsables locaux qui a permis à ces herbes de pousser et c’est à eux de la faire disparaître cet été. La chaleur de l'été va faire sécher ces herbes et ce sera le meilleur moment pour les éradiquer, car plus aucun autre moyen ne permet de se débarrasser de cette végétation sauvage”, dira un habitant de Kheir-Eddine, qui ajoute que les herbes sauvages sont un facteur dopant en matière de prolifération des insectes et des moustiques, et les habitants commencent déjà à ressentir ces effets à travers un envahissement de leurs demeures par des bestioles de toutes sortes. Ces herbes folles dégradent considérablement les trottoirs et la voirie. L’asphalte ou le goudron se soulève à certains endroits, se perce même, obligeant à court terme les services de la voirie à devoir repasser un nouvel enrobé. Chacun sait le caractère polluant de ces matériaux, chacun connaît surtout leur coût. Bref, une fois encore, à Kheir-Eddine, on fait du bricolage à la petite semaine sans vision prospective et véritablement durable. La situation pousse à l'inquiétude avec la prolifération de rats et probablement d'autres reptiles avec l'arrivée de la saison chaude. Pour de nombreux citoyens, il est urgent que la municipalité s’active à désherber pour redonner à la ville sa beauté et préserver les infrastructures de base ainsi que la santé publique.