KARA FOUAD, NOUVEAU DIRECTEUR DE L’EPIC MOSTA PROPRE : Le wali de Mostaganem limoge le directeur de l’Epic

Une décision qui a été saluée par l’ensemble de la population, qui avait déjà fait signe, il y a quelques semaines, de la négligence de l’ancien directeur de leurs préoccupations, où plusieurs quartiers se noient dans la salubrité, en plein hiver. En effet, depuis sa création en janvier 2016, l’EPIC Mosta propre censée déployer ses efforts pour améliorer les conditions de vie des citoyens, en matière de propreté et d’environnement, a connu plusieurs dérapages sous le zèle de son directeur, Blidi Bendhiba, heureusement, limogé par le wali. En effet, l’EPIC spécialisée dans le ramassage des ordures ménagères et la protection de l’environnement et qui était renforcée par tous les moyens financiers, humains et matériels, pour bien assurer sa mission. Son directeur a, il y à quelques mois, zappé sa mission, et entravé les procédures de recrutement des employés, allant jusqu’à recruter son fils dans le poste de chef de service d’équipement et son cousin dans le poste de chef de département, où des achats excessifs en équipements d’éclairage et autres ont été effectués, sans consultations. Par ailleurs, le wali a opté pour le rajeunissement de l’encadrement des institutions de la wilaya en nommant un jeune cadre de 41 ans à la tête de l’Epic Mosta Propre. Il s’agit de Kara Fouad, un docteur en sciences de l’environnement, maitre-assistant à l’université de Mostaganem, qui est également l’initiateur du projet de l’élaboration du plan de gestion des ordures ménagères de cinq communes au niveau de la wilaya. Ainsi, avec ce profil de manager, demain, le nouveau directeur, va donner un nouveau souffle à cette entreprise pour la modernisation de cette Epic, commandée durant des années, par un directeur sans bagages, le favori chauffeur de l’ancien chef de daïra, qui l’a boosté à la tête de cette importante entreprise.