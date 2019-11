K'SAR-CHELLALA (TIARET) : Enseignants et élèves du lycée observent un arrêt des cours

Ce lundi 11 novembre 2019, les élèves du lycée "Ahmed Zabana", ont observé un arrêt de cours et jugeant cela nécessaire, les professeurs sont venus appuyer ce mouvement de contestation considéré par l'ensemble comme légitime eu égard aux mauvaises conditions auxquelles sont exposés, et les professeurs et les élèves. En effet, l'absence de chauffage à l’intérieur des classes n'a fait qu'accentuer l'ire et le mécontentement des lycéens qui se sont rassemblés dans la cour et n'ont pas voulu rejoindre les classes et cela malgré les appels incessants du staff administratif. Il y a lieu de rappeler que la région de K'sar-Chellala, à quelque 120 km du chef-lieu de wilaya, connait une vague de froid "sibérien". Pour rappel, ce calvaire dure depuis plusieurs années et en dépit des correspondances ainsi que des sit-in et des contestations, les responsables concernés sont restés de bois devant ces innocentes doléances et préoccupations .Pour rappel, la direction de l’éducation ainsi que les responsables concernés et lors d'une réunion datant de l’année écoulée ont programmé des solutions pour mettre fin à ce calvaire vécu par tout le lycée. Cependant, rien n'a été fait et les promesses ont rejoint les calendes grecques, apprend-on auprès de sources généralement bien informées. Les attentes vont-elles se prolonger encore ou bien existe-t-il d'autres issues de salut? Ce défi sera-t-il relevé, Espérons, car il y va de l'avenir de nos enfants.