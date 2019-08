JUSTICE : Zeghmati veut nettoyer son secteur

Le ministre de la justice, garde des sceaux, Belkacem Zaghmati a affiché ce jeudi sa détermination à nettoyer le secteur de la justice des magistrats corrompus. En procédant à la nomination de Boudjemaa Lotfi, en qualité de Procureur général de la Cour de Constantine, Zeghmati a classé les magistrats en trois catégories. La première sont ceux « qui prononcent des jugements excellents et avec un haut degré de l’intégrité des procédures et de l’application de la loi, mais malgré cela leurs jugements sont frappés de suspicions parce que celui qui les a prononcés, a un comportement suspect », a souligné M. Zaghmati. Pour la « deuxième catégorie des jugements et des décisions judiciaires prononcés par des magistrats réputés pour leur droiture », le ministre a estimé que leur contenu est « faible », et restent au-deçà de ce qui est demandé. Zaghmati a évoqué pour la troisième catégorie, les « magistrats au comportement suspect », et qui « prononcent des jugements de piètre qualité ». « C’est un fléau qu’il faut combattre, sans complaisance, ni tolérance », a-t-il demandé, avec insistance. Cette action est déjà en cours, avec le limogeage, la semaine dernière du procureur de la République du tribunal de Tlemcen, et la suspension de deux magistrats. Le premier, au tribunal d’El Harrach, à Alger, pour non-respect du devoir de réserve et usurpation d’identité. Le second exerçait au sein de la Cour de Tiaret. Il est accusé d’abus de fonction et de comportements inappropriés qui touchent à la réputation de la justice, selon le communiqué du ministère de la justice.