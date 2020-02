JUSTICE : Zeghmati plaide pour l'humanisation de l'incarcération

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a plaidé à Alger pour "l'humanisation des conditions d'incarcération" à travers une réduction de la population carcérale, mettant les walis face à la responsabilité d'accélérer les projets en cours pour la réalisation des établissements pénitentiaires. Intervenant à la rencontre Gouvernement-Walis, M. Zeghmati a mis en avant "l'importance majeure" que revêt le parachèvement des travaux de réalisation des établissements pénitentiaires, dont les chantiers ont déjà été lancés, affirmant qu'il s'agit d'une mission "qui incombe aux walis, qui doivent redoubler davantage d'efforts pour remédier à la situation actuelle et prendre en compte l'environnement sécuritaire des établissements pénitentiaires, lors de l'octroi des permis de construction". Après avoir rappelé que "l'humanisation des conditions d'incarcération" figurait parmi les objectifs du programme présidentiel, M. Zeghmati a indiqué que le système pénitentiaire algérien a hérité des établissements datant de l'époque coloniale, "d'où la difficulté d'assurer les meilleures conditions d'incarcération au vu du problème de surcharge". Il a précisé que "le retard accusé dans le parachèvement des établissements inscrits par des lenteurs dans l'élaboration des dossiers justificatifs des demandes de réévaluation, la non prise en charge du raccordement des projets aux différents réseaux externes et le faible suivi technique de ces projets". Par ailleurs, le ministre de la Justice a appelé les walis à œuvrer à l'accélération des travaux des projets décentralisés du secteur, consistant en 11 cours de justice, 30 tribunaux, 7 tribunaux administratifs, 3 annexes de tribunaux et 4 centres d'archives régionaux.