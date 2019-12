JOURNEE D’ETUDE A TISSEMSILT : Comment favoriser le tourisme rural dans le développement local ?

Selon les présents, il existe un marché croissant pour les différents produits touristiques en milieu rural, tels le ressourcement dans un milieu naturel, aventure, nature, sports de montagne, contacts commerciaux avec la population rurale, produits de terroir et de patrimoine, l’artisanat, mais beaucoup reste à faire dans ce sens, c’est ce qui a été interprété de l’intervention du wali de Tissemsilt qui tout en bénissant de telles initiatives, a dressé un bref constat de la réalité du tourisme rural à Tissemsilt. Ce dernier a mis l’accent sur les différents dysfonctionnements liés à la mise en place de la stratégie du développement du tourisme rural par les professionnels du secteur, direction du tourisme, agences de voyages, universités, collectivités locales etc. Le premier responsable de la wilaya tout en encourageant l’investissement dans ce sens, a mis en valeur l’aspect financier et technique capables de relancer la pratique du tourisme dans les zones rurales. Enfin, en plus des intervenants qui se sont reliés chacun par sa contribution, l’université de Tissemsilt s’est illustrée par la proposition de certaines solutions pour valoriser ce secteur avec la mutation des systèmes d’organisation traditionnelle.