JEUX MEDITERRANEENS (ORAN 2021) : 600 millions d'euros pour de nouvelles infrastructures sportives

Tout le monde sait que les Jeux méditerranéens ont perdu relativement de leur aura, mais notre défi, en tant qu’Algériens, est que la prochaine édition d’Oran sera une occasion pour relancer cette manifestation sportive et la réhabiliter", a déclaré le ministre, rassurant au passage que l’Algérie sera bel et bien au rendez-vous pour honorer ses engagements dans ce registre pris devant le Conseil international des Jeux méditerranéens qui lui a confié l’organisation de la 19e édition il y a quelques années. "La réalité du terrain est là pour démontrer que nous sommes en train de réaliser quelque chose de très grand en prévision des jeux, n’en déplaise à certains qui tentent de remettre en cause nos capacités à organiser cet évènement sportif", a-t-il enchaîné. S’exprimant sur l’évolution des travaux que connaissent les différents chantiers du complexe olympique, qui accuse un énorme retard dans sa livraison vu que sa première pierre a été posée en 2008, il s’est dit confiant quant à la réception de cette importante infrastructure dans les nouveaux délais fixés. "Je n’ai pas envie de revenir sur les raisons ayant causé tout ce retard, car nous préférons nous tourner vers l’avenir. Et là, je suis persuadé que le stade de football de 40.000 places sera livré en mars prochain. L’Etat algérien a déployé tous les moyens humains et matériels pour que les Jeux méditerranéens retrouvent leur splendeur dès la prochaine édition qu’abritera Oran lors de l’été 2021 a indiqué le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderraouf Bernaoui. Le football algérien a tant besoin de cette infrastructure vu le manque enregistré dans ce registre. Ce stade, en plus de ceux de Tizi Ouzou, Baraki et Douéra (Alger), seront une fierté pour le sport roi dans le pays", s’est-il réjoui.