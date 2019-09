INTEMPERIES D’ALGER : 23 maisonnettes inondées à la Casbah

Les services techniques de l’assemblée populaire communale de La Casbah ont recensé 23 vieilles maisonnettes (douirettes ) ayant subi des dégâts suite aux intempéries de jeudi soir, a indiqué le P/APC, M.Amar Zetili.Les pluies diluviennes enregistrées jeudi dernier, en soirée à Alger ont causé ‘’ divers dégâts ‘’aux structures d’anciennes maisonnettes, a indiqué à l’APS , M. Amar Zetili, précisant que ‘’ les services techniques ont recensé 23 ‘’douirettes’’ abritant 99 familles, vivant dans la peur d’éventuels effondrements ‘’.Les maisonnettes inondées se trouvent dans diverses ruelles du secteur sauvegardé de La Casbah (circonscription administrative de Bab El Oued), en l’occurrence Nafissa, Arbadji, Houanette Sidi Abdellah, Sidi M’Hamed Cherif, Rabah Riah et Ahmed Alam, a-t-il ajouté relevant que certaines ‘’douirettes’’ étaient ‘’ relativement récentes ‘’ puisqu’elles datent de l’ère coloniale (et non Ottomane) et étaient des propriétés privées ‘’ mais leurs propriétaires ne les avaient pas entretenues périodiquement comme il aurait fallu le faire ‘’.Le P/APC de la Casbah a affirmé que la commission ad hoc qu’il préside personnellement, et qui regroupe le secrétaire général, le directeur technique et le directeur des affaires sociales, ‘’ s’attèle depuis jeudi dernier à l’inspection des bâtisses de la basse Casbah et de la haute Casbah et devrait présenter dès dimanche au wali un rapport détaillé sur la situation’’.