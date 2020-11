INDEMNITE DE SOUTIEN A L’IMPACT DU COVID 19 : La direction du tourisme affiche la liste des bénéficiaires

Le Direction du Tourisme, de l’Artisanat et du travail familial de la wilaya de Mostaganem a affiché récemment la liste nominative des dossiers rejetés des artisans, rappelant que les concernés peuvent faire un appel de recours, auprès d’elle et ce, dans un délai n'excédant pas 7 jours, a-t-on appris du communiqué publié par cette administration. Comme remarque, celle-ci a indiqué, d’autre part que la cinquième liste des artisans affichée a été déposée ,avant la date du 26 novembre 2020 au niveau de l'administration locale de Mostaganem (dossiers acceptés),pour que les bénéficiaires puissent percevoir l'aide financière estimée à 30000,00 Dinars par mois, pour une durée de 3 mois, Ceci, conformément à la décision ministérielle et au décret exécutif n ° 20211 du 30 juillet 2020, prévoyant l'octroi d'une aide financière aux professionnels concernés par l’impact du l’épidémie du Coronavirus. A cet effet, la Direction du Tourisme que pour prétendre à cette aide de soutien, il faut satisfaire préalablement aux conditions suivantes, à savoir : avoir versé régulièrement les cotisations sociales à la Caisse nationale de sécurité sociale (Casnos) ,pour l'année 2019 ;avoir souscrit au calendrier de paiement des cotisations sociales annuelles à la Caisse nationale de sécurité sociale pour les non-salariés (Casnos) pour l'année 2020 et enfin, que le revenu annuel déclaré auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale, pour les non-salariés soit inférieur ou égal à 480 000 dinars.