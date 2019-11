INCIDENTS DE OUED R’HIOU : Un an de prison pour le policier à l’origine du drame

Une peine d’un an de prison dont 6 mois avec sursis a été prononcée à l’encontre du policier à l’origine des violentes émeutes de Oued R’hiou, dans la wilaya de Relizane, coûtant la vie à trois jeunes, rapporte Ennahar Online. Il est à rappeler que l’agent de l’ordre à la Sûreté de Daïra de Oued R’hiou dénommé (S.A) est à l’origine d’un accident mortel qui a coûté la vie à un mineur de 15 ans répondant aux initiales (S. M. A). Suite à cet accident, une émeute avait éclaté devant le siège de la sûreté de Daïra de la ville de Oued R’hiou, qui s’était soldée par la mort de deux (2) jeunes, 14 blessés et la destruction d’équipements publics à proximité de la Sûreté de Daïra, notamment la devanture de la Banque de l’Agriculture et du développement rural (BADR), ainsi que le Distributeur automatique de billets (DAB) du bureau d’Algérie Poste. Cet agent a été présenté devant le juge d’instruction pour homicide involontaire et blessures involontaires sur le dénommé (B.A.), âgé de 24 ans.