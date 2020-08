INCENDIES DE FORETS : Djerad installe le comité d’évaluation des dégâts

Un comité d’évaluation des dégâts des feux de forêts en vue de prendre en charge la situation des citoyens victimes des incendies de forêts a été installé par le premier ministre, Abdelaziz Djerad, indique un communiqué des services du Premier ministre. Le bilan des feux de forêts enregistré à ce jour porte sur 1 381 foyers de feux pour une superficie cumulée de 14 496 hectares dont 4 268 hectares de forêts, 5 563 hectares de maquis et 4 665 hectares de broussailles, précise la même source. Selon le communiqué, "les dégâts ont aussi concerné une superficie de 1085 hectares de récolte de blé et d’orge, 145 821 bottes de foin, 104 676 arbres fruitiers, 5111 palmiers, 360 ruches d’abeilles". Il a été relevé, également, que la lutte contre les feux de forêts a vu la mobilisation d’importants moyens matériels et technologiques (satellite, hélicoptères et équipements de radiocommunication..) ainsi qu’"une composante humaine qualifiée et engagée qui mérite toute notre attention, encouragement et notre reconnaissance", ajoute-t-on de même source. Par ailleurs, le Premier ministre a instruit les services concernés à l’effet de procéder, "sans délais", au recensement des victimes des feux de forêts, à l’"évaluation" des dégâts subis et à "proposer" toutes mesures de nature à faciliter et accélérer les procédures de prise en charge des victimes. Dans ce cadre, il a insisté sur "la nécessité d’évaluer les dégâts et les pertes occasionnées par les feux de forêts par une expertise et à recourir, si nécessaire, aux compétences des sociétés d’assurance".