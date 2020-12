IMPACT POSITIF ATTENDU DES EAUX DE PLUIE : 53 mm enregistrés la semaine écoulée à Mostaganem

A la fin de la semaine, quelque 24 millimètres de pluie enregistrés se sont traduites par un total qui a atteint les 53 millimètres , a indiqué le directeur des ressources en eau de la wilaya de Mostaganem qui estime que ces quantités permettent un certain soulagement de la pression qui se faisait sentir sur les besoins hydriques .Il a précisé que le barrage de Oued Chelif a accumulé un volume de 2 millions de mètres cube d’eau ; au niveau du barrage de Oued Kramis, il a été enregistré près de 700 mille mètres cube d’eau. Ce qui est intéressant a fait remarquer le même interlocuteur, c’est que ces chutes de pluie sont tombées également dans les zones où se trouvent les trois barrages de Mostaganem (de Oued Kerrada, Kramis et du Chelif). Dans ce contexte, il est attendu que les pluies continueront de tomber encore pendant les prochains jours et déjà, non seulement elles confèrent une certaine aisance en matière d’alimentation en eau potable mais aussi elles sont très bénéfiques au secteur de l’agriculture qui en tirera partie dans la redynamisation de la production, a-t-il conclu.