ILS UTILISAIENT FACEBOOK POUR ATTIRER LEURS VICTIMES : Deux passeurs de harraga arrêtés à Mostaganem

Dans le cadre de la lutte contre le crime sous toutes ses formes, particulièrement l’émigration clandestine, la sûreté de wilaya de Mostaganem, dans un communiqué rendu public, a indiqué que la brigade anti-cybercriminalité de la police judiciaire, a réussi à bloquer l'activité d'une personne utilisant les réseaux sociaux comme plateforme pour attirer des candidats à l'émigration clandestine. En effet, l'opération a débuté le 29 novembre 2020, suite à une publication postée sur le Facebook d'une personne, portant sur l’émigration clandestine par mer. Cette dernière offrait ses services aux personnes intéressées par la traversée clandestine via la mer sur un hors-bord (tropico), pour le coût de 350000 DA. Âgé de 18 ans, le suspect est originaire d’une des communes sud de la wilaya de Mostaganem. Après avoir informé le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem et terminé toutes les procédures judiciaires, l’accusé a été arrêté et interrogé, où il a révélé l’identité de son complice âgé de 19 ans. Après une perquisition mandatée, les policiers ont saisi le hors-bord qui se trouvait en son lieu de résidence. Un dossier de procédure judiciaire a été établi, selon lequel les personnes susmentionnées seront présentées devant le tribunal de Mostaganem.