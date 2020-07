ILS ONT DELESTE DE L’ARGENT ET DE L’OR A LEUR VICTIME : Les membres d'une bande de malfaiteurs arrêtés

Agissant sur information, les éléments des services de la 5ème sûreté urbaine ont mis hors d'état de nuire un réseau de cambrioleurs composé de cinq individus a-t-on appris avant-hier, lors d'une conférence de presse animée au siège de la sûreté d'Oran par l'officier Cheikh de la police judiciaire de la 5ème sûreté urbaine. L'enquête a été enclenchée à la suite d'une plainte déposée par la victime qui a déclaré que sa maison a été cambriolée et le ou les auteurs se sont emparés d'une importante quantité de bijoux en or en plus d'une somme d'argent. Sur ce, les investigations diligentées ont permis, d'identifier les auteurs qui ont été arrêtés en un temps record. Cinq individus âgés entre 24 ans et 36 ans ont été arrêtés et une quantité d'un kg de bijoux en or, dont la valeur dépasse les 800 millions de centimes a été récupérée. Les policiers ont également saisi une somme de 5 millions de centimes et trois véhicules qui servaient aux membres de ce réseau à commettre des vols et d'acheminer le butin. Poursuivant leur enquête, les recherches ont abouti à l'arrestation d'un premier individu de la bande, lequel a identifié les autres mis en cause. Ils ont été arrêtés dans le quartier de Petit Lac au niveau du rond-point El Morchid à bord de véhicules Twingo et Peugeot 206. Les policiers ont récupéré des bijoux et ont procédé à une extension de leur compétence à Gdyel, ce qui a permis après une perquisition de saisir des bijoux et des sommes d'argent. Tous les mis en cause devront être présentés devant le magistrat instructeur près du tribunal de la cité Djamel pour les chefs d'inculpation, d'association de malfaiteurs spécialisée dans les cambriolages.