IL INSISTE SUR UNE FABRICATION LOCALE DE PIECES DETACHEES : Youcef Yousfi se met en valeur

Animant un point de presse en marge de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya, le ministre a souligné qu’il n’y aura pas de montage de véhicules en Algérie à l'avenir mais une industrie automobile. "J’ai demandé aux responsables de différentes usines de montage de véhicules de se lancer dans les plus brefs délais dans la fabrication de composantes de véhicules", a fait savoir M. Yousfi. Le ministre a souligné que ces orientations interviennent dans le cadre de la diversification de l’économie nationale que recommande le président de la République Abdelaziz Bouteflika et du programme du gouvernement visant à sortir progressivement de la dépendance aux hydrocarbures. Au passage, M. Yousfi a annoncé la tenue d’une rencontre nationale en mars prochain regroupant les représentants d'usines de montage de véhicules et d'entreprises de sous-traitance, dans la perspective de création de partenariats pour fournir différents accessoires de véhicules. Le ministre a procédé, lors de cette visite, à l’inauguration d’une usine de tubes en acier et d'emballage pour un investissement de 1,5 milliard DA dans la zone industrielle de Sidi Khettab, assurant plus de 100 emplois. Il a inauguré dans la même zone industrielle une usine de câbles électriques pour un investissement d'un (1) milliard DA, générant 90 emplois. M. Youssfi a aussi visité l’usine de montage de véhicules de marque allemande "Volkswagen" dans la zone industrielle de Sidi Khettab, qui a réalisé le montage d'environ 15.000 véhicules depuis son entrée en service en juillet dernier. Cette usine a été réalisée en vertu d’un protocole d’accord entre le groupe "SOVAC" et l’usine de véhicules allemande "Volkswagen" suivant la règle 51/49. Première du genre dans le monde arabe et deuxième en Afrique, cette usine occupe une superficie de 150 hectares avec un investissement de plus de 20 milliards DA (170 millions d’euros). Sa capacité productive est de 12.000 véhicules en première année pour atteindre 100.000 véhicules de différents types touristiques et utilitaires dont les marques SKODA et SEAT après cinq années.