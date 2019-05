Hirak…Système… l’impossible conciliation … !

En ce 11ème vendredi de contestation dans les rues d’Algérie, la situation semble loin de se décanter et de nombreux questionnements demeurent sans réponse pour le citoyen du ‘’Hirak ‘’ qui espère beaucoup, une politique plus démocratique et une solution pacifique assez rapide …

Pour les manifestants, l’idéal, c’est donner un sens à leur combat pour associer ce monde de la politique et de la démocratie loin de la contrainte de certaines figures contestées d’un système, qui devraient suivre le plus possible l’évolution de la société dans une nouvelle République plus technocrate.

Le mouvement porte en lui-même des revendications dans une perspective inclusive de plusieurs natures: sociales, économiques, politiques, culturelles et identitaires... Il illustre en termes de philosophie politique, un nouvel ordre structurel et un courant idéologique, annonciateur d’une démocratie garantissant la transparence qui aidera à réussir cette grande étape transitoire décisive de l’histoire du pays, pour les années à venir qui seront plus meilleures, à condition de faire du travail humain, une question intellectuelle et politique prioritaire.

Il porte (le hirak) également une grande aspiration au grand changement transitionnel pour une prochaine République Algérienne Démocratique et Populaire ayant pour objectif un contexte de transformation politique, avec pour horizon la construction d’un avenir certain plus démocratique.

Chacun espère que le statu quo actuel soit dépassé pour enfin s’adapter au grand défi de la mondialisation qui attend l’Algérie dans le but de construire une grande économie solide plus compétitive hors hydrocarbures dans le cadre des valeurs internationales pour un avenir plus meilleur et prospère.

L’avenir sera bien, sera pas bien, tout le monde s’interroge et se concerte, il sera bien, s’il y a adoption des réformes nécessaires propres à chacun de nous pour une amélioration d’une meilleure qualité du comportement humain, dans la prise en charge de notre si merveilleuse Algérie aux mille et un potentiel.

Après ce débrayage historique, la démocratie algérienne qui est une vraie valeur au sens propre du mot, assortie d’un certain nombre de principes, d'attitudes et de pratiques propres à respecter, prendra sa forme initiale et sa véritable expression selon une culture identitaire originale du pays issue de traditions purement Algériennes.