HYGIENE EN MILIEU SCOLAIRE A MOSTAGANEM : Des toilettes devenues des foyers d’infection !

Les blocs sanitaires des écoles de la ville de Mostaganem et de quelques-unes des communes que nous avons visitées, sont plus que sales et l'hygiène est presque inexistante. Des parents se sont plaints de l'état hygiénique plus que déplorable de ces lieux où la saleté règne en maîtresse. Cette situation dramatique pousse les malheureux élèves à retenir le plus longtemps possible les urines et les selles en supportant d'atroces douleurs selon les déclarations de certains pères attendant la sortie des écoliers. En ces lieux de l'ex-aisance, qui a fini par les déserter et se faire remplacer par le mot "dégoût", l'atmosphère est insupportable par les odeurs qui se dégagent, l'urine se sent à des dizaines de mètres, l'eau manque, le savon n'existe pas, les robinets et les portes ont presque disparu de ces lieux de sinistre. Les écoliers n'osent plus s'aventurer en ces coins qui ne parviennent plus à cacher leur intimité, et leur offrir un abri décent pour la satisfaction de leurs besoins naturels. Ils préfèrent s'abstenir en s'exposant aux vives douleurs qu'ils ressentent au ventre et attendre le retour au foyer pour se soulager. Le manque flagrant d'entretien et d'hygiène des toilettes de l'école, constitue de véritables sources de propagation de maladies infectieuses qui se contractent facilement par le passage forcé des élèves en ces lamentables lieux. Les filles restent les plus exposées à ces infections, elles ne peuvent se retenir d'uriner et sont contraintes à s'asseoir à quelques centimètres de la mare des eaux usées et autres saletés. En de tels constats de désolation, le mieux serait l'entretien régulier de ces toilettes qui ne doivent plus sombrer de jour en jour dans la saleté indésirable et nuisible à la santé des élèves au sein de ces établissements scolaires, censés dispenser le savoir et respirer la propreté...!