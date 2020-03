HOPITAL DE SIDI ALI (MOSTAGANEM) : Tests négatifs pour les patients suspectés du covid-19

De source fiable, il a été rapporté que toutes les personnes qui étaient suspectées de contamination par le Covid-19 et placées en isolation sanitaire, ont quitté l'hôpital de Sidi-Ali récemment. La même source a précisé, que les personnes en question avaient subit des prélèvements qui avaient été envoyés, pour analyse, à l'institut pasteur d'Alger, dès leur arrivée audit hôpital. En définitive,les tests biologiques effectués par l'institution compétente et dont les résultats ont été communiqués en retour, se sont avérés négatifs, confirmant ainsi la levée de toute suspicion envers les personnes isolées dans le cadre de la prévention contre la propagation du Covid19 .A la grande satisfaction de tous, les patients on quitté récemment, l'hôpital de Sidi-Ali, sains et sauf, a-t-il été indiqué, hier.