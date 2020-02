HOPITAL DE BOUFARIK : Mise en échec d’une tentative d’enlèvement d’un bébé

Les agents de la sécurité interne de l’hôpital de Boufarik (Blida) ont mis en échec, lundi, une tentative d’enlèvement d’un bébé, dans cet hôpital, par une femme ayant usurpé l’identité d’un médecin, a annoncé le directeur de cet établissement hospitalier. Les agents de sécurité ont réussi à arrêter une femme, qui s’apprêtait à procéder à l’enlèvement d’un bébé au niveau de l’hôpital. Vêtue d’un tablier blanc, elle s’est présentée auprès de la maman du bébé (de sexe masculin), aux horaires des visites, comme étant médecin, et qu’elle voulait prendre le bébé pour des analyses médicales”, a expliqué Daghbouche Reda dans un entretien téléphonique avec l’APS. Il s’est félicité de la “vigilance” des agents de la sécurité interne de l’établissement, qui ont remarqué que la femme (la quarantaine) n’avait pas son badge de médecin”. “Ils l’ont arrêté alors qu’elle s’apprêtait à sortir avec des signes évidents de trouble et d’agitation”, a-t-il souligné. La femme a été arrêtée et remise aux services de la sûreté de Boufarik pour la poursuite de l’enquête à son sujet, a ajouté le même responsable.