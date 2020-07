HAUSSE DES CAS DE COVID-19 A MOSTAGANEM : L’hôpital de Mesra réquisitionné pour les malades

Ce dernier ajoute, en marge de la présentation de l'état de la pandémie dans la wilaya, que cette situation a conduit les responsables du secteur à envisager un plan de transfert du service réservé aux patients du « COVID19 » de l’hôpital « Che Guevara » vers celui de Mesra pour l’admission de personnes contaminées. Dans son appréciation plus ou moins rassurante et préoccupante à la fois, il a indiqué, la présence de 11 cas positifs, 158 personnes suspectes et 31 autres porteurs du virus. Selon le DSP, la remontée du nombre de cas touchés par le coronavirus (Covid-19), ces derniers jours au niveau de la wilaya, s’explique clairement par le déconfinement qui est synonyme d’augmentation des cas. De plus, il faut dire que certains citoyens n’ont pas respecté les mesures barrières ou ne les ont pas comprises», soutient-il, ajoutant que les cas sont passés de 9,2% à 13,1% pour 100 000 habitants. Il a souligné qu'au cours de cette période, 1554 enquêtes épidémiologiques ont été effectuées sur des cas suspects et 1226 échantillons et tests « BCR » envoyés à l'Institut Pasteur. Il a expliqué que Mostaganem est loin de la moyenne nationale de 39,5 pour 100 000 habitants. « Mohamed Khalil Toufik » a ajouté que le critère utilisé pour évaluer la situation épidémiologique dans n'importe quelle région est le pourcentage d'infections et non le nombre de cas, rappelant dans ce même contexte, les communes les plus exposées à l'épidémie au niveau de la wilaya, à commencer par la commune de Mostaganem, Ain Tedeles, Sidi Ali, Fornaka , Stidia, Sidi Lakhdar, El Haciane , Achaàcha et Hadjadj . Enfin, le même responsable a souligné que "la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et observation des règles d'hygiène et de distanciation physique","l'obligation du respect du confinement et du port de masque" .Si la situation de la propagation du coronavirus dans la wilaya de Mostaganem persiste , un confinement total pour certaines communes et quartiers de la wilaya est envisagé , suggère-t-il.