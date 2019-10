HASSI MAMECHE : Un logement prend feu à Douar Sidi Mejdoub

Alertée ce vendredi, 18 Octobre 2019, en milieu de l’après-midi, l’unité secondaire de la protection civile de Hassi Mamèche est intervenue, dans une opération de secours d’urgence, dans un incendie qui s’est déclaré dans une habitation, sise au Douar Sidi Mejdoub, relevant de la Daïra de Hassi Mamèche, a-t-on appris par la Direction de la Protection civile. Le logement en question construit au rez-de-chaussée est composé de 4 pièces et une cuisine tandis que le feu a pris dans la chambre à coucher qui a ravagé tous les effets qui étaient à l’intérieur de celle-ci. S’agissant des causes de cet incendie, les premiers éléments laissent supposer que l’origine du feu serait probablement accidentelle, dû à un défaut dans le circuit électrique. Informés, les autorités compétentes ont ouvert une enquête dans le but de déterminer les circonstances exactes qui sont à l’origine de cet évènement tragique.