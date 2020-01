HASSI MAMECHE : Les occupants du bidonville de ‘’Berraïs’’ reviennent à la charge

Pour cela, ils n’ont pas hésité un instant à bloquer, une nouvelle fois, la route en créant des perturbations de la circulation, au niveau du tronçon routier du périphérique. Ces désagréments obligent les usagers de la route à faire de longs détours occasionnant des bouchons et des pertes de temps aux conséquences fâcheuses. Rappelons que le terrain agricole squatté se trouve à la limite du périmètre urbain de la ville de Mostaganem et dépend de la commune de Hassi-Mamèche. Pour le commun des citoyens, cette opération d’entrave à la circulation n’est qu’une manifestation revendicative de relogement pour attirer l’attention des responsables locaux sur leur situation. Dès les premières baraques du bidonville, le quotidien "Réflexion" avait donné l’alerte, depuis le cas du bidonville « Typhus » en interpellant les autorités sur le phénomène de la prolifération de ces excroissances urbaines qui sont souvent des foyers où prolifèrent toutes sortes de maux sociaux et diverses formes de délinquance. En tout état de cause, le problème est là, et c’est à qui de droit d’envisager les meilleures solutions de règlement définitif, tout en faisant en sorte que de pareils cas ne puissent plus se reproduisent et ce, d’autant plus qu’ils n’existent pas de logements de secours pour héberger, ne serait-ce que provisoirement, toutes les personnes de ce bidonville.