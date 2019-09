HASSI MAMECHE : Les 5 auteurs du vol de bijoux arrêtés

Dans le cadre de la lutte contre le phénomène de la criminalité, sous toutes ses formes, et suite aux informations de la cellule de communication ,de la direction de sureté de la wilaya de Mostaganem, l’on apprend que les forces de police judiciaire, relevant de la sureté de la Daïra de Hassi-Mamèche, ont réussi, récemment, à arrêter (5) cinq personnes impliquées dans une affaire d’association de malfaiteurs ayant commis un délit de vol caractérisé. La genèse de l'affaire a commencé par une plainte déposée par la victime, selon laquelle son domicile situé dans la Commune de Hassi-Mamèche ,a été pénétré par escalade, par des individus et que ces derniers ont dérobé de la maison divers bijoux ainsi qu’une somme d'argent en monnaie nationale évaluée à 130 millions de centimes et une somme en devise étrangère, représentant la valeur de 10.000 euros. En effet, à la suite de cette plainte, la sureté urbaine de la Daïra de Hassi-Mamèche a diligenté une enquête avec les éléments de sa police judiciaire .Au terme de leurs recherches, les enquêteurs ont réussi à mettre la main sur les auteurs présumés du vol signalé. Ils ont ainsi abouti à procéder à l’arrestation de (5) cinq personnes âgées de 20 à 40 ans qui ont, pour la plupart, des antécédents judiciaires et apparemment bien renseignés sur leur victime. Entendues, dès leur arrestation, toutes ces personnes sont passées aux aveux, lors de l’interrogatoire durant lequel elles avaient reconnu les faits de vol qui leur sont reprochés. La même source d’information précise que quatre (4) d’entre elles sont actuellement en cavale et les recherches sont entamées pour arrêter les fuyards et les traduire devant les autorités judiciaires, pour répondre de leurs actes dans cette affaire. Accusés de constitution d’une association de malfaiteurs à l’effet de commettre un délit de vol qualifié, les personnes arrêtées ont été présentées devant le parquet de Mostaganem. Ce dernier, a ordonné la détention provisoire de (3) trois d'entre eux et les (2) deux autres ont été astreints à la procédure de contrôle judiciaire.