HAI SENAOUBER (EX-LES PLANTEURS) - ORAN : Vaste opération de nettoyage au cimetière Sidi Gherib

Le comité du quartier de Hai Senaouber (ex-les planteurs) relevant de la commune d'Oran a entrepris, hier matin, une opération de nettoyage et de désherbage au cimetière Sidi Gherib de leur quartier. En effet, chaque vendredi, et très tôt le matin les participants à ce volontariat se regroupent au cimetière du village, munis de pelles, de pioches et d’autres outils nécessaires dans ce genre d’opération pour entamer leur action de volontariat. « Notre action se déroule chaque vendredi à partir de 08 heures. Tout le monde est appelé à y participer » a déclaré le président du comité de quartier, Houari Bestassi en compagnie des jeunes volontaires de la cité des 200 logements du quartier populeux les planteurs. Lors de cette opération, les volontaires ont travaillé d’arrache-pied pour débarrasser le cimetière des broussailles encombrantes et des objets polluants qui y traînent. Ils ont procédé au désherbage et au nettoyage des tombes et des allées notamment les ronces qui ont colonisé les tombes, rendu difficiles les accès aux familles dans le besoin de se recueillir à la mémoire de leurs morts. Ce geste a été bien salué par les citoyens qui se rendirent en cet endroit lamentable et qui souvent provoque l’ire à la vue de ces détritus, herbes sauvages et autre végétation qui recouvrent les tombes et les allées du cimetière. Ainsi, par ce geste, les organisateurs sont convaincus que cette action, de portée hautement citoyenne, contribuera à réduire sensiblement et de manière significative l’insalubrité régnante, une action qui gagnerait à être renforcée par la participation active des citoyens. Au niveau de ce cimetière, le constat est terrible, des détritus sont éparpillés un peu partout, les ordures se mélangent parfois aux eaux usées, des bouteilles vides, des cartons et d’autres objets jonchent l’intérieur du cimetière. Ainsi, ce geste initié par les responsables du mouvement des jeunes volontaires du quartier populeux des planteurs se veut d’abord symbolique, puisqu’il s’agit d’attirer l’attention sur la situation dans laquelle se trouvent nos cimetières. Il est à souligner que c'est la troisième opération de nettoyage qu’effectuent ces jeunes volontaires. La joie se lisait sur les visages des habitants lors de cette action de volontariat, qui a satisfait tout le monde, en donnant respect à l’égard des personnes qui ont quitté ce monde.