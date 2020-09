HAI AHMED ZABANA ( ARZEW) : Bataille rangée entre deux bandes rivales

Une situation qui a ameuté les services de polices et tout l’appareil judiciaire du territoire de compétence afin d’endiguer ce fléau qui désagrège la vie des habitants de cette méga cité depuis des années. C’est ce que révèlent en effet, les résidents de cette grande cité d'Arzew. Des bandes d'individus munis de sabres, haches, fusils à harpons, cocktails Molotov prêts à l’emploi et autres sortes d’armes prohibées s'adonnent aux bagarres et disputes durant des heures tardives de la nuit, créant de grands scandales de tapages nocturnes avec usage de violence, voie de fait et trouble à l’ordre public. E n effet, suite à une rixe très violente entre deux bandes rivales de délinquants où les antagonistes ont fait usage d’armes blanches provoquant panique et frayeur parmi les riverains de cette importante cité résidentielle, théâtre de ces violences. Les membres des deux bandes qui se disputaient vraisemblablement le contrôle de tous les trafics et pratiques illicites, seraient issus, de la cité Ahmed Zabana en compagnie de ceux des constructions illicites du bidonville du même quartier. Au niveau du parking un commerce illicite de boissons alcoolisées de drogues et de psychotropes contre toute attente, estime-t-on, a pollué l’environnement par le va et vient de gens étrangers à la cité, ce qui a provoqué la colère des habitants. Enfin, les habitants de ce quartier, jadis paisible, ont lancé un « SOS » aux autorités compétentes pour instruire les responsables en charge de la sécurité sur les lieux, à l’effet de mettre fin à cette situation de délinquance.