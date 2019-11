HADJADJ (MOSTAGANEM) : Un autre incendie détruit un élevage de 3000 poussins

En effet, cet incendie en question s'est déclaré dans deux (2) serres en plastique aménagées pour l’élevage de volailles dans lesquelles est utilisé un chauffage fonctionnant au moyen de bouteilles de gaz butane. Les dégâts estimés s’élèvent à la perte de quelque 6 000 poussins et ce, selon les déclarations du propriétaire de l’élevage précité. Les éléments d’intervention de la Protection civile de Sidi Lakhdar ont déployé d’intenses efforts ce qui leur a permis de retirer (9) neuf bouteilles de gaz butane du lieu de l’incendie. A noter que cette intervention courageuse des agents a permis d’éviter un désastre presque certain ; du même coup, cela a également permis de sauver l’élevage voisin contenant quelque 3000 poussins .Selon toute probabilité, la cause de l'incendie serait due à un manque de dispositions de sécurité ayant entrainé une mauvaise utilisation des bouteilles de gaz butane pour assurer un chauffage adéquat d’élevages avicoles. Notons que c’est le 2ème incendie qui est enregistré depuis l’apparition de la vague de froid dans la région, après celui qui s’est déclaré au milieu de ce mois dans le Douar « Boussedra », de la région de Aïn Tedelès. En tout état de cause, pour prévenir ces cas désastreux pour les Fellahs, ne serait-il pas pertinent d’initier une campagne de sensibilisation chez les aviculteurs de la région et ce, avec la collaboration des services agricoles compétents et autres partenaires, tels que les assurances agricoles.