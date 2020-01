HADJADJ : Arrestation de 2 vendeurs illicites de boissons alcoolisées

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité de toutes sortes, en particulier celle du commerce de la vente non autorisée de boissons alcoolisées , les forces de police judiciaire de la sûreté urbaine extérieure Hadjadj, relevant de la Sûreté de daïra de Sidi Lakhdar, ont réussi dans deux opérations distinctes, à arrêter deux personnes impliquées dans le trafic de boissons alcoolisées ,au niveau de la commune de Hadjadj, où ils ont saisi une quantité de 56 unités de diverses boissons spiritueux. La première opération a abouti à l'arrestation d'un homme, HM, âgé de 56 ans, et à la saisie de 19 unités de vin de différentes marques et volumes. La deuxième opération est intervenue à la suite d'informations qui ont été reçues par les autorités sécuritaires de la police signalant qu’un individu se livrait à un commerce illégal de boissons alcoolisées, depuis son domicile. Une perquisition légalement autorisée à la résidence du dénommé HM, âgé de 23 ans, a permis une fouille de la maison qui s’est soldée par la découverte et saisie de quelque 37 unités de vin de différentes marques et volumes. Accusé de possession et vente de boissons alcoolisées, sans autorisation, le précité a été présenté par-devant le procureur de la République, près le tribunal de Sidi Ali, où il a été condamné à une peine de (2) deux mois d'emprisonnement.