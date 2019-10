HABITAT : Plus de 50 000 logements seront distribués le 1er novembre

Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite d’inspection du nouveau pôle urbain « Ahmed Zabana » à Misserghine, M Beldjoud a souligné que plus de 50.000 logements de différentes formules seront attribués au niveau national le 1er novembre prochain dont ceux de location/vente (AADL), des logements publics locatifs (LPL), promotionnels aidés (LPA) et promotionnels.(LPP). La wilaya d’Oran verra, le 1er novembre, la distribution de 2.800 logements AADL au nouveau pôle urbain « Ahmed Zabana », selon le ministre qui a indiqué que les travaux d’aménagement externes tirent à leur fin. Il est prévu vers la fin de l’année en cours, la distribution de 2.200 logements AADL au même pôle urbain, a-t-il ajouté, insistant sur le lancement en urgence des travaux d’établissements scolaires pour un délai de 4 mois pour les écoles primaires et de 8 à 14 mois pour les CEM et les lycées. « Des entreprises sont capables de relever le défi et réaliser les établissements dans les brefs délais », a-t-il déclaré, faisant savoir qu’une enveloppe de1, 8 milliard DA est réservée à l’assainissement hors du nouveau pôle urbain « Ahmed Zabana » et que les procédures administratives pour la réalisation d’une canalisation d’assainissement ont été lancées. Par ailleurs, le ministre a indiqué qu’un décret exécutif sera bientôt publié pour généraliser la formule de logement public locatif au niveau national et que le projet est à l’examen et la consultation des promoteurs immobiliers. S’agissant de la qualité de réalisation des logements, M. Beldjoud a indiqué que des commissions chargées du contrôle de la construction ont inspecté, à ce jour, 500.000 logements au niveau national, soulignant qu’en cas d’anomalies, les entrepreneurs et les bureaux d’études sont appelés à y remédier. Concernant la société de promotion immobilière de l’AADL « Gest Immo », le ministre a annoncé qu’un nouveau Directeur général a été installé dernièrement pour contribuer avec son expérience à améliorer la gestion et la prise en charge des cités d’habitation. Les souscripteurs de l’AADL ont le droit de réclamer le transport, des espaces verts, des aires de jeux, des établissements scolaires et autres commodités, a-t-il affirmé.