GREVE A LA DIRECTION DU COMMERCE D’ORAN : Les employés haussent le ton

Les menaces lancées fin avril par le conseil national des travailleurs, ont été mises en exécution dès le jeudi 9 Mai au sein de la directions du commerce pour appuyer les revendications socioprofessionnelles des travailleurs qui tournent autour de deux points essentiels: la promotion des détenteurs de DEUA à la catégorie 11 et des employés disposant d’une ancienneté de 5 ans, à un grade supérieur ainsi que l’amélioration des conditions de travail des contrôleurs sur le terrain à travers la garantie d’une protection policière. La section syndicale UGTA de la direction du commerce de la wilaya d’Oran, a annoncé hier dans un communiqué à l’issue d’une AG extraordinaire tenue le 5 mai en cours, que ce mouvement sera massivement suivi par les travailleurs. La section syndicale revendique la régularisation de la situation de tous les agents détenteurs du diplôme d’études universitaires appliquées (DEUA). Pour rappel, la DG de la Fonction publique, a approuvé récemment et, à titre exceptionnel, la promotion de fonctionnaires titulaires d’un Diplôme d’études universitaires appliquées (DEUA) et ayant obtenu une licence ou un master à un grade supérieur, mais cette mesure qui aurait profité aux employés des autres secteurs, n’a pas été mise en vigueur, selon des sources syndicales, dans le secteur du commerce. En ce sens, des sit-in seront organisés dès dimanche prochain de 10 heures à 12 heures