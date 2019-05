GRANDE POSTE D’ALGER : Les escaliers sous la menace d’effondrement

Les services de la wilaya d'Alger ont mis en garde, vendredi dernier, contre le risque d'effondrement des escaliers de la Grande poste, décidant d'empêcher l'accès à ces escaliers, à la lumière de l'expertise technique effectuée par les services de l'organisme national de Contrôle technique de la construction (CTC) qui a conclu à l'existence de "fissures et de corrosion accentuée". Conformément au rapport du CTC, les services de la wilaya ont souligné que suite à la détection de "déformation et de corrosion accentuée" au niveau des escaliers de la Grande poste (Alger centre), des mesures préventives ont été prises pour interdire l'utilisation de ces escaliers et des travaux de réhabilitation et de restauration seront entamés, a indiqué un communiqué de ces services. Imputant cette situation au "surpoids" et à la vétusté de l'immeuble, classé monument historique depuis quelques années, les services de la wilaya d'Alger ont précisé que "dans le cadre de la préservation de la sécurité des citoyens, des travaux de restauration sur une partie des escaliers seront entamés, sous le contrôle des ingénieurs du CTC".