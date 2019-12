GHARDAÏA : Près de 2 milliards DA de créances impayées à la Sonelgaz

Les créances impayées détenues par la Sonelgaz sur l’ensemble des abonnés de la wilaya de Ghardaïa à la fin de novembre dernier, ont atteint plus de 1,87 milliard de dinars, selon un communiqué de la direction de la société de distribution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz). Les créances en souffrance concernent autant les administrations, que les entreprises publiques, l’agriculture, l’industrie à hauteur de 1,44 million DA ainsi que les clients ordinaires ou ménages avec 4,34 millions DA, précise le même document. Le cumul des dettes impayées par 42.655 clients représente 30,28% des abonnées de la wilaya estimés à 140.850 abonnés, indique le communiqué. Le document précise que les services de la direction de distribution de Ghardaïa s’attellent à sensibiliser les abonnées à s’acquitter de leurs redevances à travers un système de paiement multi-canal qui offre aux abonnés de payer les créances dues et autres factures dans les différentes agences postales, bancaires ainsi que dans les points de services de proximité de la Sonelgaz créés dans les différents quartiers urbanisés de la wilaya de Ghardaïa. Dans une optique d’optimisation, les services de recouvrement de la société ont eu recourt à la sensibilisation par des émissions radiophoniques et également à l’envoi des SMS aux abonnés invitant les abonnés à s’acquitter de leurs redevances. Des négociations à l’amiable avec des abonnés ainsi que la mise en place d’échéancier sont également effectués pour recouvrer ces créances impayées. Ainsi plus de 23,59 % des créances détenues par des clients ordinaires et ménages ont été recouvertes. L’ardoise est passée de 5,68 millions DA à 4,34 millions DA durant le mois de novembre, précise le communiqué.