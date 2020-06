GHARDAÏA : Le wali interdit les rassemblements

Le wali de Ghardaïa a annoncé ce mercredi, dans un communiqué, l’interdiction de toute sorte de rassemblement notamment à caractère festif, et ce dans le cadre des mesures préventives contre la propagation de l’épidémie du coronavirus. « Dans le cadre des mesures préventives contre la propagation de l’épidémie du coronavirus (Covid-19), le wali de Ghardaïa informe l’ensemble des citoyens, qu’il a été décidé l’interdiction de toutes sorte de rassemblement festifs, mariages … », a indiqué le communiqué. Le communiqué informe également que « tout rassemblement de plus de deux personnes » est désormais interdit. En outre, le wali rappelle la nécessité de respecter les mesures préventives et de protection notamment le port des masques de protection, la distanciation sociale.