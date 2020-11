GHARDAIA : Lancement des travaux d’une nouvelle centrale électrique

Les travaux de construction d’une nouvelle centrale électrique à turbines à gaz mobiles ont été lancés récemment sur un site situé à une quinzaine de kilomètres au sud d’El-Menea (Ghardaia), a indiqué, mardi la société "Shariket Kahraba wa Taket Moutadjadida (SKTM, filiale du groupe Sonelgaz). Cette centrale électrique composée de huit (8) turbines à gaz mobiles d’une puissance unitaire de 20 mégawatts, adaptée aux conditions du site d’El-Menea, dont la mise en service du premier groupe est prévue pour avril 2021, selon la fiche technique du projet. Cette installation énergétique édifiée sur une superficie de 10 hectares près du nouveau pôle urbain d’El-Menea offrira un réel potentiel de croissance en matière d'industrie et d’agriculture locale, ainsi que le développement intégré de la région, a-t-on souligné. La production de cette centrale va également assurer la consommation électrique du nouveau pôle urbain ainsi que les périmètres agricoles avoisinants et de renforcer les capacités de production en électricité afin d’assurer la continuité du service. La sécurité d’approvisionnement électrique des nombreux investissements dans le secteur agricole ainsi que le début d’une industrie agroalimentaire dans la région d’El-Menea a poussé les pouvoirs publics à mobiliser l’énergie pour satisfaire la demande croissante en électricité. Cette centrale a aussi pour objectif de préserver les ressources en hydrocarbures notamment le diésel, en exploitant les turbines à gaz naturel moins polluantes tout en contribuant à la création d’emplois. Confié à la société mixte algéro-coréenne Hyunson Engineering & Construction Spa (filiale du groupe Sonelgaz qui détient 51% de son capital), pour un coût de plus de cinq (5) milliards de Dinars, ce projet, permettra aux constructeurs algériens une maitrise des nouvelles technologies de réalisation et de maintenance et garantira la sécurité énergétique en Algérie, indiquent les responsables de SKTM.