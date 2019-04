GHARDAÏA : L’avocat Salah Dabouz poursuivi dans trois affaires

L'avocat et défenseur des droits de l'Homme Salah Dabouz, arrêté lundi a été libéré et mis sous contrôle judiciaire. D’après le site d’informations interlignes l’avocat, Salah Dabouz, arrêté hier 7 avril suite à une instruction d’un juge du tribunal de Ghardaia, est poursuivi dans trois affaires. La première affaire remonte à la période d’emprisonnement du docteur Kamel Eddine Fekhar et dont l’avocat Salah Dabouz s’y été opposé. Il est donc accusé de « l’introduction d’objets interdits dans un établissement pénitencier ». La deuxième affaire est dû à ses publications sur les réseaux sociaux à travers lesquelles il aurait critiqué quelques décisions de la justice. « C’est suite à cela que le parquet général de Ghardaïa a rendu un communiqué condamnant ce genre de propos. Il a ordonné l’exercice de poursuite contre Salah Dabouz ainsi que certaines personnes qui auraient partagé ses publications dont Kamel Eddine Fekhar, militant Mozabite et le syndicaliste de la coordination des lycées d’Algérie (CLA), Hadj Brahim». Toujours selon la même source citée auparavant, l’avocat est également poursuivi dans une troisième affaire mais dont nous ignorants les détails.