GHARDAÏA : Des étudiants en architecture de Stuttgart achèvent une visite d’étude

Une trentaine d’étudiants en architecture de l’Université de Stuttgart (Allemagne), accompagnés de leurs enseignants, ont achevé lundi à Ghardaïa, dernière étape d’un voyage d’étude sur l’architecture algérienne. Organisé avec le soutien de l’agence touristique "Visa Travel", ce voyage d’étude et de tourisme pédagogique a été ponctué par des visites de différents styles architecturaux en Algérie, particulièrement le style islamique et les Casbahs, dont celle de Constantine, l’architecture romaine et le style Amazigh dans différentes régions du pays, a indiqué à l’APS le directeur de l’agence "Visa Travel", Kamel Chaib. Selon les responsables du groupe allemand, ce tourisme pédagogique a permis aux étudiants de s’imprégner des styles architecturaux typiquement traditionnels algériens reflétant une histoire séculaire et des civilisations diversifiées en matière de construction. L’habitat traditionnel du M’zab constitue un modèle d’architecture durable et écologique sur le plan mondial, et prend en compte les conditions de vie et les habitudes culturelles de la population, a soutenu un architecte et enseignant allemand. Les ksour du M’zab avec leurs styles architecturaux atypiques constituent "une véritable école d’architecture" a estimé un jeune étudiant allemand, ajoutant que ces cités fortifiées, inspirées de l’architecture nubienne traditionnelle, sont des chef-œuvres et un témoignage d’une histoire ancestrale riche et ingénieuse. Ce voyage pédagogique a été l'occasion également de découvrir l’art de construire, selon les techniques ancestrales de qualité exceptionnelle, tant esthétique que conceptuelle, avec des matériaux locaux et l’alignement des maisons sur des rues étroites et asymétriques autour d’un centre où se trouvent la place du marché (Souk) et la mosquée répondant au développement durable.