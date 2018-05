GENDARMERIE NATIONALE : Un dispositif spécial durant le mois de Ramadan

Pour garantir une sécurité maximale aux habitants de la wilaya de Mostaganem, un dispositif spécial a été mis en place pour la sécurisation des zones urbaines et suburbaines ainsi que le réseau routier en territoire de compétence de la Gendarmerie nationale, et ce, tout au long du mois de ramadhan, En effet, comme chaque année, les services de la gendarmerie nationale procèdent à la mise en place d’un plan sécuritaire spécial visant à assurer la sécurité des biens et des personnes., les mesures de sécurité seront renforcées au cours de ce mois de Ramadhan par la mise en place de dispositifs sécuritaires, dont des brigades territoriales, des brigades de sécurité routière et des sections de sécurité et d’intervention afin de garantir un climat de quiétude durant cette période, connue par la forte affluence qu’attirent certains endroits à l’image des mosquées, les marchés, les gares routières et ferroviaires ou encore les lieux de plaisance durant les soirées ramadhanesques. Le contrôle du réseau routier sera lui aussi renforcé afin de garantir la fluidité du trafic routier à travers une présence accrue et permanente des gendarmes sur le terrain et la surveillance rigoureuse des véhicules et des personnes suspectes et garantir la surveillance efficiente du territoire et du réseau routier notamment en ce mois sacré où généralement les accidents de la route connaissent une hausse substantielle, la gendarmerie lance un appel à l'ensemble des usagers de la route de faire preuve de prudence et de vigilance. A la fin, notre source rappelle l’existence du numéro vert de la gendarmerie nationale, le 10-55, qui demeure au service des citoyens 24H/24H durant tous les jours de la semaine.