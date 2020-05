GEL DESINFECTANT : La commune de Mascara passe au stade de fabrication

L’APC de Mascara a entamé durant la soirée du mercredi 20 mai dernier au niveau du laboratoire du bureau d’hygiène la fabrication du gel alcoolisé parfumé en collaboration avec l’entreprise DOLIPHARM de la wilaya de Tipaza et la société Daikh pour les appareils paramédicaux. Selon les déclarations du maire Ameur Sid Ahmed, l’opération de production du gel est une première dans les APC du pays et rentre dans le cadre des efforts que conjugue l’APC pour la lutte contre le COVID-19 et la protection contre la propagation de cette pandémie. Il y aura la fabrication dans un premier temps de 500 litres de gel au niveau du laboratoire de l’APC qui se trouve au niveau du siège même pour ensuite augmenter cette quantité pour atteindre les 1000 litres durant la semaine prochaine, ce produit sera conditionné dans des flacons de 500 cl et distribué gratuitement pour les infrastructures hospitalières et les éléments de la sécurité qui sont dans les premières lignes de risque pour la lutte contre le Coronavirus et les Infrastructures publiques. Ce produit, dira l’ingénieur Chahoua, est conforme aux règles biologiques imposé par l’OMS. Cette initiative est venue avec d’autres comme les 8 passages désinfectants au niveau des hôpitaux, la fabrication de plus de 25 mille bavettes, 500 combinaisons, 1000 masques de protection et 40 cercueils en bois.