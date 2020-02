Ferhat Ait Ali charge les opérateurs de l’électroménager

Lors de son passage ce mardi au forum économique du quotidien El Moudjahid, le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Ait Ali Braham a qualifié les opérateurs privés du secteur de l’électroménager d’« importateurs ». En effet, pour Ferhat Ait Ali, les opérateurs privés de l’électroménager sont impliqués dans la surfacturation, l’importation déguisée. « Ils ont un taux d’intégration zéro ou timide », a-t-il dit. « Il n’est pas logique d’avoir plus de 100 opérateurs dans l’électronique et l’électroménager. Certains ont juste deux niveaux de villa et se disent producteurs. Ils sont des importateurs ils n’ont qu’a assumer leur statut », a ajouté le ministre. Le ministre de l’Industrie a également accusé « ces opérateurs » de transférer illicitement de la devise à l’étranger et d’alimenter le marché parallèle de la devise. « le marché parallèle de la devise est alimenté en partie par l’argent issu de la surfacturation des produits importés par les opérateurs privés de l’électroménager », a estimé Ferhat Ait Ali.