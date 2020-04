Feghouli et Delort fustigent les deux médecins français

Andy Delort et Sofiane Feghouli, deux internationaux algériens, ont vivement critiqué et dénoncé les propos racistes tenus par deux médecins français. Leur propos discriminatoires et humiliants à l’égard de l’Afrique et aux africains ont été diffusés jeudi 2 avril, sur la chaîne d’information LCI. En effet, le sociétaire du MHSC Montpellier n’y est pas allé du dos de la cuillère sur son compte Twitter, écrivant que «Le racisme est une connerie humaine et était libre d’être con qui voulait». De son côté, l’attaquant du Galatasaray a partagé un message de Gintoki Sama avec la vidéo de la séquence vidéo des deux médecins français, tout en subtilité. «Le racisme culturel et structurel en France survit bien. Personne ne lui a rien demandé, mais son esprit raciste pense à l’Afrique… Il cache sa volonté d’exploitation des corps africains derrière une mission civilisatrice/humanitaire. Son interlocuteur n’y voit aucun problème».Il est à rappeler que lors de son passage à la chaîne télé française LCI, le Pr Jean-Paul Mira a fait une comparaison entre le Coronavirus chez les africains au Sida chez les prostituées, proposant de tester un vaccin en Afrique.