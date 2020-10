Fatima Zahra Mechelouf acquittée dans son procès en diffamation

L’employée de l’aéroport Houari Boumediène Fatima Zahra Mechelouf a été acquittée dimanche par le tribunal de Dar El Beida dans son procès en diffamation. « Grâce à Dieu (Allah), le verdict prononcé, ce dimanche 25 octobre 2020, au nom du peuple algérien par le tribunal de Dar El Beida m’a acquittée pour la troisième fois dans mon procès en diffamation », a écrit Mechelouf sur sa page facebook. « Je remercie, a-t-elle ajouté, les hommes et les femmes libres de l’Algérie et tous ceux et toutes celles qui m’ont soutenue de près ou de loin et qui ont prié pour moi. Mes remerciements vont aussi aux Mes Ramdani Fayçal et Koreichi Abdelhafid pour leur formidable plaidoirie et qui m’ont fermement défendue ». Force est de rappeler que la fonctionnaire a réintégré son poste -sur décision judiciaire- en juillet dernier après avoir été licenciée pour avoir publié une vidéo dans laquelle elle dénonce la corruption au sein de l’Etablissement de Gestion des Services Aéroportuaires d’Alger (EGSA).