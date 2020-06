Farès Mesdour esté en justice

Le président du Comité d’experts chargé de la révision constitutionnelle, Ahmed Laraba, a réagi, dimanche, aux propos de Farès Mesdour tenus contre lui. Dans un communiqué rendu public Laraba a démenti les propos de Mesdour et a menacé de saisir la justice. « Suite aux déclarations provocatrices et irresponsables faites par M. Farès Mesdour sur la chaîne Beur TV mardi 9 juin 2020 à 21h et qui touchent à ma personne et mon honneur en ma qualité de président de la commission d’experts pour la révision constitutionnelle, je démens formellement ses propos et dénonce son adhésion à la campagne qui me vise, avec la décision d’user de mon droit à engager des poursuites judiciaires à son encontre », lit-on dans le communiqué de Laraba. Lors d’une émission télévision sur la chaîne Beur TV, Mesdour a indiqué que Laraba « porte une hostilité à l’égard de l’identité algérienne arabe, musulmane et amazighe ».