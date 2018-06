FRAUDE AU BAC : Le prix du bluetooth invisible passe à 25.000 dinars !

C’est devenu presque indispensable pour les professionnels de la fraude aux examens. A quelques heures de l’examen du baccalauréat, la vente des bluetooths invisibles prolifère sur internet. Ces bluetooths invisibles utilisés pour recevoir des appels et tricher afin de faire face au durcissement des mesures prises par le ministère de l’éducation et les services de sécurité concernant l’utilisation des téléphones portables et internet pendant les examens surtout le baccalauréat. Cet appareil qui colle à l’intérieur de l’oreille est invisible par l’œil des surveillants. Alors que pour les filles voilées, il est impossible de le détecter. Sur le site de vente en ligne ‘’Ouedkniss’’, des centaines d’annonces pour la vente des bluetooths invisibles ont été posté ces derniers jours. Pour certains, ils annoncent même que leur produit est le meilleurs pour tricher aux examens. Si ‘’Ouedkniss’’ est une plateforme de vente libre, il n’en demeure pas moins que plusieurs annonces ont été supprimées du fait d’une incitation clair à la fraude. Le bluetooth invisible le plus exposée sur internet est la marque Jabra.Les prix varient entre 10.000 et 25.000 dinars .Ainsi, à chaque examen du baccalauréat les techniques de fraude prolifèrent et rend la mission des autorités plus délicates. Mais, comme la coupure de la connexion internet annoncée déjà pendant les premières heures des examens, il faut également trouver une solution pour que les autres techniques de fraude disparaissent.