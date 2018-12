FRANCE : Les Algériens ont transféré près de 1,5 milliard d’euros

Les Algériens de France ont transféré 1,46 milliard d’euros durant l’année 2017. Ces transferts d’argent se sont fait essentiellement via des sociétés comme Western Union et MoneyGram. Ils arrivent tout juste derrière les Marocains qui ont envoyé deux milliards d’euros durant la même année. En moyenne, un ressortissant algérien envoie 1124 euros annuellement. Sur l’intégralité du montant, quelques 102 euros sont ponctionnés par l’agence de transfert d’argent. Ce n’est pas tout, en sus du tarif, ces sociétés pratiquent des frais de change cachés. En 2017, elles ont empoché 680 millions d’euros grâce aux transferts d’argent depuis la France vers l’Afrique, selon une enquête menée par l’association UFC-Que Choisir et rapportée par le journal le monde. Les Algériens sont parmi les plus taxés de tous les ressortissants. Il suffit de comparer la moyenne des 1124 euros pour 102 de frais précitée pour mieux comprendre. A titre d’exemple, un Malien envoie 1373 euros en moyenne par an pour des frais qui s’élèvent à 71 euros. Ce n’est pas tout, les ressortissants algériens s’acquittent de frais de change plus élevés que les Marocains. Si pour ces derniers, ils représentent 28% du total payé, pour nos expatriés, ils grimpent à 32%. Pour ce qui est des Tunisiens, les frais atteignent les 42%.