FOURNITURE DE GAZ A LA TUNISIE : L’Algérie s’apprête à renouveler son contrat pour 10 ans

L’Algérie s’apprête à renouveler son contrat de fourniture de gaz à la Tunisie pour une période de 10 ans. C’est ce qui a été confirmé par le ministre tunisien de l’Énergie et des Mines, Mongi Marzouk, lors de sa discussion avec le ministre de l’énergie Mohamed Arkab. Ce renouvellement va être effectif dès la fin des négociations entre les deux parties et il intervient suite à l’expiration en décembre dernier de l’ancien contrat qui existait depuis 2009. Le nouveau contrat pourrait réduire les prix préférentiels et devrait s’étendre de 2020 à 2030 a-t-il indiqué. Le ministre tunisien a indiqué que l’approvisionnement en gaz algérien, qui représente les deux tiers de la consommation de gaz en Tunisie, permet de rassurer la situation énergétique du pays.