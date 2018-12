FORNAKA : Les citoyens réclament l’éclairage public et la voirie

Dans une pétition portant 15 signatures, dont une copie a été remise au journal, les citoyens de la cité des 40 logements à Fornaka interpellent officiellement le maire de la commune pour lui donner un point de situation sur leur cadre de vie. En effet, dans cette pétition, les concernés font état d’une voirie toujours en attente de réalisation et de l’éclairage public à réhabiliter. Selon eux, cette pétition est devenue un passage obligé après que les démarches verbales qu’ils ont déployées auprès de l’APC se sont avérées vaines et sans lendemain. Ils déplorent ainsi le fait qu’ils n’arrivent pas « à avoir l’oreille attentive souhaitée et à bénéficier de la diligence que recommande le vécu déplorable qu’ils endurent ». Par ailleurs, on ne le rappellera jamais assez, alors que l’éclairage public peine à bénéficier à bon nombre de citoyens, comme l’illustrent ces pétitionnaires, la commune de Fornaka semble arriver à casquer sans peine pour éclairer la nature déserte et inerte sur environ 4 kilomètres de route, le long de la côte. Un autre phénomène non moins important interpelle aussi. De nos jours, pour les préoccupations les plus élémentaires et les plus évidentes, il est devenu presque partout coutume pour les citoyens aux abois de recourir à la presse pour espérer secouer les élus et les nommés et les rappeler à leurs responsabilités.