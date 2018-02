FORMATION PROFESSIONNELLE A TISSEMSILT : Plus de 3000 postes de formation pour la session de février

Notamment la nécessité de fournir une main d'œuvre qualifiée conformément au principe d’adaptation appropriée avec les besoins du développement économique et social au niveau local, d'autant plus que la wilaya est devenue ces dernières années un grand chantier ce qui permettra aux stagiaires de pouvoir bénéficier d’une pratique sur terrain en plus des ateliers et cours théoriques, les explications données par les responsables du secteur de la formation professionnelle font état d’une adaptation de la politique de formation aux besoins de la wilaya ainsi donc, la direction de l’enseignement et de la formation professionnels de Tissemsilt s’est mise au diapason du terrain économique de la région en prévoyant avec cette rentrée la création de pas moins de 3000) postes de formation dans de nouvelles sections liées à la réalité du développement telle l’agriculture, l’arboriculture, l’électricité, le bâtiment ainsi que la formation de la main-d’œuvre qualifiée, sont autant de filières qui sont mises à la disposition des nouveaux apprentis au niveaux des dix centres, sept annexes et même à l’INSFP alors que celui de Khemisti, il sera selon la même source réceptionné avec la rentrée du mois de septembre prochain, la direction de la formation professionnelle de la wilaya qui garantie maintenant la formation à plus de (6000) stagiaires a réservé pour cette session quelque (3000) postes pédagogiques tout type de formation confondu dont( 950) en résidentiels et (970) en apprentissage alors que pour les cours du soir il leur avait été réservé (150) places et (50) pour l’amélioration du niveau, (100) places pour le milieu rural, (285) pour la femme au foyer et (60) pour les conventions et enfin (105) pour les détenus. Enfin, il est bien dit que ces jeunes suivront des formations professionnelles dans certaines spécialités liées particulièrement aux spécificités de la région et aux métiers demandés de l’artisanat.