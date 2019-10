FORMATION PROFESSIONNELLE A ORAN : 10.385 postes pédagogiques session 2019/2020

Pas moins de 10.385 nouveaux postes seront ouverts en prévision de la prochaine session 2019-2020. Cette nouvelle offre pédagogique est répartie sur les différentes spécialités notamment, celles qui répondent aux besoins du marché du travail. Sur ce total, 2.400 postes s’adressent à la formation résidentielle, 4.610 à la formation diplomante et 3.375 à la formule qualifiante. Concernant les infrastructures d’accueil du secteur, le secteur sera doté prochainement de 5 nouveaux établissements totalisant une capacité de 1.450 places supplémentaires, réparties entre l’Institut national de la formation professionnelle spécialisée à Belgaïd qui offre 300 places pédagogiques et quatre centres situés à Mers El Hadjaj, Haï Nedjma, Sidi Chami et Sidi El Bachir. La réception de ces nouvelles structures dans les localités d’Oran va sans doute diminuer la pression pesant actuellement sur certains établissements de la commune chef-lieu. Pour ce qui est du nouveau plan d’action adopté par la tutelle, il a pour but d’offrir les possibilités aux jeunes qui souhaitent avoir des compétences dans des domaines bien précis et aux jeunes qui décrochent du système éducatif de l’enseignement classique et qui souhaitent se former dans les domaines professionnels et acquérir des métiers pour s’insérer plus facilement et rapidement dans le monde du travail. Le secteur de la formation et l’enseignement supérieur dans la wilaya d’Oran dispose de 28 établissements totalisant une capacité globale de 8.100 places pédagogiques et 1.230 lits. Il sera doté de 5 nouvelles structures, en cours de réalisation offrant une capacité de 1.450 places pédagogiques (4 centres et un institut).